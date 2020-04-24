Dünya genelinde virüs kaynaklı ölüm 190 bine yaklaştı Korona virüs salgınında dünya genelinde yaklaşık 190 bin kişi hayatını kaybetti.

Korona virüs salgınında dünya genelinde yaklaşık 190 bin kişi hayatını kaybetti. 740 bin insan da iyileşerek sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 700 bini aştı. Ölenlerin sayısı da 190 bine yaklaştı. Son 24 saatte Fransa'da 516, İtalya'da 464, İspanya'da 440, iran'da 90 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar dünyada virüs bulaşan 740 binden fazla insan hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya, İspanya, ABD, Çin, İran, italya ve Fransa. Almanya Başbakanı Angela Merkel de salgınla ilgili açıklama yaptı. Merkel, "Salgının son safhasında değiliz, hala başındayız. Korona virüsle yaşamak zor ancak sert önlemler herkesi korumak için gerekli" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA