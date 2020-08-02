Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 6 milyonu aştı
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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 6 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyonu geçti.

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 6 milyonu aştı
02.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:58

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 6 milyon 5 bin 953'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 5 milyon 940 bin 188'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 65 bin 765 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 243 bin 620 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, onu 731 bin 209 ile Brezilya, 568 bin 599 ile Hindistan, 184 bin 861 ile Rusya, 152 bin 676 ile Güney Afrika, 135 bin 143 ile Kolombiya, 111 bin 940 ile Peru, 106 bin 448 ile Arjantin, 101 bin 874 ile Meksika, 100 bin 475 ile Bangladeş, 76 bin 154 ile Fransa, 51 bin 761 ile Bolivya, 48 bin 345 ile Mısır, 44 bin 283 ile Ekvador, 41 bin 984 ile Belçika, 37 bin 43 ile Suudi Arabistan, 36 bin 824 ile Endonezya, 35 bin 623 ile Honduras, 32 bin 736 ile Dominik Cumhuriyeti, 32 bin 624 ile Irak, 30 bin 928 ile Filipinler, 30 bin 39 ile Ukrayna, 28 bin 961 ile Kazakistan, 26 bin 127 ile İsrail ve 25 bin 149 ile Pakistan izledi.

Türkiye'de hasta sayısı azalıyor

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi.

Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 3 Haziran itibarıyla 30 bin 961'e kadar geriledi.

Türkiye'de 2 Ağustos itibarıyla 10 bin 643 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 586'sı solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 18 Nisan'da 1,5 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 17 Haziran'da 3,5 milyonu, 26 Haziran'da ise 4 milyonu, 15 Temmuz'da ise 5 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 18 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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