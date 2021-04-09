Dünya genelinde tantuni atağı
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Dünya genelinde tantuni atağı

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Dünya genelinde tantuni atağı

Türk mutfağının lezzetli ürünlerinden tantuni dünyaya açılıyor.

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Türk mutfağının lezzetli ürünlerinden tantuni dünyaya açılıyor. İstanbul'da 5 şubesi ile hizmet vermeyi sürdüren MMY dünya markası olma yönünde başta Almanya olmak üzere, Dubai, Singapur ve Türkmenistan ile franchise görüşmelerini sürdürüyor.

Uzun yıllar boyu Mersin'in ev sahipliği yaptığı ve Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden olan tantuni dünyaya açılıyor. İstanbul'da Cevahir, Zorlu gibi şubeleri ile hizmet vermeyi sürdüren ve 2022 yılında şube sayısını en az 20'ye çıkarmayı hedefleyen MMY Tantuni, dünya genelinde franchise atağına çıktı. 1998 yılında " Gerçek bir tantuni yemek herkesin hakkı " sloganı ile Mevlüt Şimşek tarafından kurulan tantuni firması İstanbul'da 5 şube ile sektörde hizmetlerini sürdürüyor. Tantuni restoranları arasında en fazla tercih edilenlerden biri olan MMY Tantuni, tantuniyi dünya ile tanıştırmak için atağa kalktı.

Yatırım olanağı sunacak olan firmanın, frenchise olmak isteyen girişimcilere kurulum, tedarik ve lojistik, ürün ile menü mühendisliği, pazarlama stratejisine kadar bir paket halinde her türlü hizmeti beraberinde sunduğu belirtildi. İşletme konusunda servis ve destek garantisi de vererek dünya genelinde tantunin ismini duyurmayı hedefleyen firma, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışında şube sayısını 20'ye çıkartmayı hedefliyor.

MMY Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Yıldırım Şimşek, başta Almanya olmak üzere; Dubai, Singapur ve Türkmenistan'dan frenchise talebi olduğunu, görüşmelere başladıklarını aynı zamanda tantuni eğitim merkezi açarak binlerce tantuni ustası yetiştirmek için start verdiklerini belirtti. - İSTANBUL

Dünya genelinde tantuni atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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