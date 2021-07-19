Dünya genelinde sağlık çalışanları arasında Kovid-19 aşısı sıkıntısı yaşanıyor
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Dünya genelinde sağlık çalışanları arasında Kovid-19 aşısı sıkıntısı yaşanıyor

Dünya genelinde sağlık çalışanları arasında Kovid-19 aşısı sıkıntısı yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları aşı sıkıntısı çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları aşı sıkıntısı çekiyor.

BBC'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri, salgının başından bu yana her gün yaklaşık 200 sağlık çalışanının öldüğünü gösterdi.

Bunun yanı sıra DSÖ, birçok ülkenin virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılara ilişkin rakamları bildirmediğini ve gerçek rakamın 115 binin üzerinde olabileceğini kaydetti.

Buna rağmen veriler, hayatlarını riske atarak salgınla mücadelede ön sıralarda yer alan sağlıkçıların yeterli düzeyde aşılanmadığını ortaya koydu.

Dünya genelinde her 8 sağlık çalışanından yalnızca birinin tamamen aşılandığı ve aşı yapılan çalışanların çoğunlukla gelişmiş ülkelerde olduğu aktarıldı.

Benzer şekilde, Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), dünya genelinde 27 milyon hemşireden 10 milyonunun hiç aşılanmadığını açıkladı.

ICN Başkanı Howard Catton, virüs nedeniyle risk altında olan sağlık çalışanlarının, aşının sağlayacağı korumadan mahrum bırakılmasına ilişkin, "Eğer bu 200 yolcuyla her gün düşen bir uçak olsaydı, anında soruşturmalar olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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