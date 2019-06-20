Dünya genelinde mülteci sayısı 70 milyonu aştı, yarıdan fazlası çocuklar
BM Mülteci Ajansı, "Dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının rekor seviyede artarak 70,8 milyona ulaştığını ve bunların ağır yükünü Batılı zengin ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin çektiğini" bildirdi. Bu arada mültecilerin yarıdan fazlasını çocuklar oluşturuyor
Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü.
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın verilerine göre, dünya genelinde savaş, çatışma, şiddet ve yoksulluk nedeniyle evlerini terk ederek başka yerlere göçen insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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