Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 75 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 75 milyonu geçti

31.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:32
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 75 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 75 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 75 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 75 milyon 11 bin 575'i iyileşti.

ABD'de 16 milyon 368 bin 929, Hindistan'da 10 milyon 427 bin 392, Brezilya'da 7 milyon 998 bin 246 ve Rusya'da 3 milyon 300 bin 4 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 362 bin 415 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 10 bin 548, Kolombiya'da 1 milyon 924 bin 401, Almanya'da 1 milyon 921 bin 700, Arjantin'de 1 milyon 712 bin 868, İngiltere'de 1 milyon 673 bin 936, Meksika'da 1 milyon 403 bin 64, Güney Afrika'da 1 milyon 299 bin 620 ve Polonya'da 1 milyon 270 bin 467'ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 943 bin 704 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 103 milyon 416 bin 42'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 234 bin 936 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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