Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti

20.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:36
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 97 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 97 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 97 milyon 8 bin 960'a yükseldi.

ABD, 24 milyon 864 bin 954 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 610 bin 632 ile Hindistan, 8 milyon 579 bin 575 ile Brezilya, 3 milyon 633 bin 952 ile Rusya, 3 milyon 505 bin 754 ile İngiltere, 2 milyon 965 bin 117 ile Fransa, 2 milyon 414 bin 116 ile İtalya, 2 milyon 412 bin 318 ile İspanya, 2 milyon 406 bin 216 ile Türkiye, 2 milyon 83 bin 664 ile Almanya, 1 milyon 939 bin 71 ile Kolombiya, 1 milyon 819 bin 569 ile Arjantin, 1 milyon 668 bin 396 ile Meksika, 1 milyon 450 bin 747 ile Polonya, 1 milyon 356 bin 716 ile Güney Afrika, 1 milyon 348 bin 316 ile İran, 1 milyon 172 bin 38 ile Ukrayna ve 1 milyon 73 bin 214 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 49 bin 352 kişi yaşamını yitirdi, 68 milyon 654 bin 826 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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