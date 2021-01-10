Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti

10.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:28
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 90 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 90 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 90 milyon 86 bin 549'a yükseldi.

ABD, 22 milyon 699 bin 938 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 451 bin 346 ile Hindistan, 8 milyon 75 bin 998 ile Brezilya, 3 milyon 379 bin 103 ile Rusya, 3 milyon 17 bin 409 ile İngiltere, 2 milyon 767 bin 312 ile Fransa, 2 milyon 317 bin 118 ile Türkiye, 2 milyon 257 bin 866 ile İtalya, 2 milyon 50 bin 360 ile İspanya, 1 milyon 914 bin 335 ile Almanya, 1 milyon 771 bin 363 ile Kolombiya, 1 milyon 714 bin 409 ile Arjantin, 1 milyon 524 bin 36 ile Meksika, 1 milyon 376 bin 389 ile Polonya, 1 milyon 280 bin 438 ile İran, 1 milyon 214 bin 176 ile Güney Afrika, 1 milyon 110 bin 15 ile Ukrayna ve 1 milyon 32 bin 275 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 934 bin 939 kişi yaşamını yitirdi, 64 milyon 469 bin 156 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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