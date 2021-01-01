Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 84 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 84 milyonu geçti

01.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:15
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 84 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 84 milyon 37 bin 376'ya yükseldi.

ABD, 20 milyon 462 bin 501 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 293 bin 28 ile Hindistan, 7 milyon 675 bin 973 ile Brezilya, 3 milyon 186 bin 336 ile Rusya, 2 milyon 620 bin 425 ile Fransa, 2 milyon 542 bin 65 ile İngiltere, 2 milyon 208 bin 652 ile Türkiye, 2 milyon 107 bin 166 ile İtalya, 1 milyon 936 bin 718 ile İspanya, 1 milyon 747 bin 747 ile Almanya, 1 milyon 642 bin 775 ile Kolombiya, 1 milyon 625 bin 514 ile Arjantin, 1 milyon 426 bin 94 ile Meksika, 1 milyon 305 bin 774 ile Polonya, 1 milyon 231 bin 429 ile İran ve 1 milyon 64 bin 479 ile Ukrayna izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 829 bin 549 kişi yaşamını yitirdi, 59 milyon 464 bin 900 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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