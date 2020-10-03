Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı

03.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:40
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 35 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 35 milyon 2 bin 493'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 574 bin 651 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 543 bin 448), Brezilya (4 milyon 882 bin 231), Rusya (1 milyon 204 bin 502), Kolombiya (841 bin 531), Peru (821 bin 564), İspanya (810 bin 807), Arjantin (779 bin 689), Güney Afrika (753 bin 90) ve Güney Afrika (677 bin 833) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 323 bin 14'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 35 bin 686 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 26 milyon 36 bin 482 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 930 bin 325 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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