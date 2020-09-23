Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 32 milyonu aştı
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 32 milyonu aştı

23.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:46
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 32 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 32 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 32 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 32 milyon 110'a ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 119 bin 713 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (5 milyon 727 bin 750), Brezilya (4 milyon 602 bin 241), Rusya (1 milyon 122 bin 241), Kolombiya (777 bin 537), Peru (776 bin 546), Meksika (705 bin 263), Güney Afrika (693 bin 556), İspanya (663 bin 282), Arjantin (652 bin 174) ve Fransa (481 bin 141) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 308 bin 69'a ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 978 bin 985 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 23 milyon 556 bin 281 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 464 bin 844 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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