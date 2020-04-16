Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı
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Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İtalya, Güncel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 100 bini geçti.

16.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:58
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 64'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 64 bin 348 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 147 bin 863 ile Fransa, 134 bin 753 ile Almanya ve 98 bin 476 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 341 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İran (77 bin 995), Türkiye (69 bin 392), Belçika (34 bin 809), Hollanda (29 bin 214), Brezilya (29 bin 15), Kanada (28 bin 379), Rusya (27 bin 938), İsviçre (26 bin 422), Portekiz (18 bin 841), Avusturya (14 bin 412), İsrail (12 bin 591), İrlanda (12 bin 547), İsveç (12 bin 540), Hindistan (12 bin 456), Peru (11 bin 475) ve Güney Kore (10 bin 613)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 136 bin 36 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 523 bin 873 kişi ise iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 440 bin 232 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

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