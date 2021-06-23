Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 180 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 180 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 180 milyon 8 bin 841'e yükseldi.

ABD, 34 milyon 434 bin 803 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 30 milyon 28 bin 709 ile Hindistan, 18 milyon 56 bin 639 ile Brezilya, 5 milyon 760 bin ile Fransa, 5 milyon 381 bin 736 ile Türkiye, 5 milyon 368 bin 513 ile Rusya, 4 milyon 651 bin 988 ile İngiltere, 4 milyon 298 bin 782 ile Arjantin, 4 milyon 254 bin 294 ile İtalya, 3 milyon 997 bin 21 ile Kolombiya, 3 milyon 768 bin 691 ile İspanya, 3 milyon 731 bin 287 ile Almanya, 3 milyon 128 bin 395 ile İran, 2 milyon 879 bin 192 ile Polonya, 2 milyon 482 bin 784 ile Meksika, 2 milyon 230 bin 977 ile Ukrayna, 2 milyon 33 bin 606 ile Peru, 2 milyon 33 bin 421 ile Endonezya, 1 milyon 843 bin 572 ile Güney Afrika, 1 milyon 680 bin 228 ile Hollanda, 1 milyon 666 bin 325 ile Çekya, 1 milyon 525 bin 663 ile Şili ve 1 milyon 410 bin 206 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 899 bin 961 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 164 milyon 767 bin 488 kişiye ulaştı.

Halen 11 milyon 341 bin 392 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz