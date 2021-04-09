Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 135 milyonu aştı.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 135 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 135 milyon 82 bin 420'ye yükseldi.

ABD, 31 milyon 773 bin 300 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 13 milyon 286 bin 324 ile Brezilya, 13 milyon 202 bin 783 ile Hindistan, 4 milyon 980 bin 501 ile Fransa, 4 milyon 623 bin 984 ile Rusya, 4 milyon 365 bin 461 ile İngiltere, 3 milyon 745 bin 657 ile Türkiye, 3 milyon 736 bin 526 ile İtalya, 3 milyon 336 bin 637 ile İspanya, 2 milyon 974 bin 110 ile Almanya, 2 milyon 528 bin 6 ile Polonya, 2 milyon 492 bin 81 ile Kolombiya, 2 milyon 473 bin 751 ile Arjantin, 2 milyon 267 bin 19 ile Meksika, 2 milyon 29 bin 412 ile İran, 1 milyon 823 bin 674 ile Ukrayna, 1 milyon 617 bin 864 ile Peru, 1 milyon 573 bin 153 ile Çekya, 1 milyon 558 bin 145 ile Endonezya, 1 milyon 554 bin 975 ile Güney Afrika, 1 milyon 334 bin 771 ile Hollanda ve 1 milyon 60 bin 421 ile Şili, 1 milyon 41 bin 946 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 921 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, 108 milyon 701 bin 451 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 23 milyon 411 bin 181 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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