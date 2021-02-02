Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 104 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 104 milyonu geçti

02.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:23
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 104 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 104 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 104 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 104 milyon 8 bin 98'e yükseldi.

ABD, 26 milyon 911 bin 375 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 767 bin 206 ile Hindistan, 9 milyon 230 bin 16 ile Brezilya, 3 milyon 884 bin 730 ile Rusya, 3 milyon 835 bin 783 ile İngiltere, 3 milyon 201 bin 461 ile Fransa, 2 milyon 852 bin 729 ile İspanya, 2 milyon 560 bin 957 ile İtalya, 2 milyon 485 bin 182 ile Türkiye, 2 milyon 232 bin 316 ile Almanya, 2 milyon 104 bin 506 ile Kolombiya, 1 milyon 933 bin 853 ile Arjantin, 1 milyon 869 bin 708 ile Meksika, 1 milyon 520 bin 215 ile Polonya, 1 milyon 456 bin 309 ile Güney Afrika, 1 milyon 431 bin 416 ile İran, 1 milyon 233 bin 879 ile Ukrayna, 1 milyon 142 bin 716 ile Peru ve 1 milyon 99 bin 687 ile Endonezya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 249 bin 841 kişi yaşamını yitirdi, 75 milyon 853 bin 924 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 899 bin 357 hasta tedavi altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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