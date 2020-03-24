Dünya genelinde Kovid-19'u atlatan kişi sayısı 102 bini geçti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel

Dünya genelinde Kovid-19'u atlatan kişi sayısı 102 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 382 bini aşkın kişiden 102 bini iyileşti.

24.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:48
Dünya genelinde Kovid-19'u atlatan kişi sayısı 102 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 382 bini aşkın kişiden 102 bini iyileşti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 382 bin 572'ye ulaştı. Salgın nedeniyle 16 bin 591 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 102 bin 536'yı buldu.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de göstergeler olumlu

Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Çin'de halihazırda 81 bin 171 vaka bulunuyor. Toplam ölü sayısı 3 bin 277 olan ülkede iyileşlerin sayısı ise 73 bin 159 oldu.

Öte yandan salgının ilk günlerinde yüksek ölüm rakamlarıyla gündem olan Çin'de, son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 7'ye düştü.

Çin'den sonra hızlı şekilde Güney Kore'de yayılan virüse yakalanan 9 bin 37 kişiden 3 bin 507'si sağlığına kavuştu.

Diğer taraftan, vaka sayısı 23 bin 49 olarak bildirilen İran'da 1812 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 376 kişi de iyileşti.

Avrupa'da en ağır darbeyi alan İtalya'da 7 bin 432 kişi iyileşti

Kovid-19'dan en büyük darbeyi alan Avrupa ülkesi İtalya'da vaka sayısı 63 bin 927'ye yükselirken, 6 bin 77 kişi hayatını kaybetti. Bir yandan da yaralarını sarmaya çalışan ülkede iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 432 oldu.

Vaka sayısı 35 bin 212 olan İspanya'da ise 2 bin 316 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 355 kişi sağlığına kavuştu.

Almanya'da 29 bin 56 vakadan 453'ü, Fransa'da 19 bin 856 vakadan 2 bin 200'ü, İsviçre'de 8 bin 795 vakadan 131'i, İngiltere'de 6 bin 650 vakadan 135'i, Hollanda'da 4 bin 749 vakadan 2'si, Avusturya'da 4 bin 517 vakadan 9'u, Belçika'da 3 bin 743 vakadan 401'i, Norveç'te 2 bin 625 vakadan 6'sı, Portekiz'de 2 bin 60 vakadan 14'ü, İsveç'te 2 bin 59 vakadan 16'sı, Danimarka'da bin 460 vakadan 1'i, Çekya'da bin 289 vakadan 7'si, İrlanda'da bin 125'ten 5'i, Lüksemburg'ta 875 vakadan 6'sı, Finlandiya'da 700 vakadan 10'u, Yunanistan'da 695 vakadan 29'u, İzlanda'da 588 vakadan 51'i, Romanya'da 576 vakadan 73'ü iyileşti.

ABD, Kanada ve Meksika

Vaka sayısı 46 bin 145 olan ABD'de 295 kişi iyileşti. 2 bin 91 vaka bulunan Kanada'da da 320 kişi hastalığı atlattı.

Meksika'da 367 vakadan 4'ü, Kolombiya'da 306 vakadan 6'sı, Arjantin'de ise 301 vakadan 51'i iyileşti.

Avustralya, Malezya, Japonya ve Tayland

Diğer taraftan Avustralya'daki 2 bin 136 vakadan 118'i, Malezya'daki 1518 vakadan 159'u, Japonya'daki 1140 vakadan 285'i hastalığı atlattı.

Daha önce Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan ve sonra yolcuları serbest bırakılan "Diamond Princess" gemisinde ise 712 vakadan 587'si iyileşti.

Tayland'daki 827 vakanın 52'si, Endonezya'daki 579 vakanın 30'u, Singapur'daki 509 vakanın 152'si, Hindistan'daki 511 vakanın 37'si, Filipinler'deki 501 vakanın 19'u, Rusya'daki 438 vakanın 17'si, Hong Kong'daki 357 vakanın 100'ü ve Pakistan'daki 892 vakanın 13'ü hastalığı yendi.

İsrail, Suudi Arabistan ve Katar

İsrail'de ise 1656 vakadan 49'u, Suudi Arabistan'da 562 vakadan 19'u, Katar'da 501 vakadan 37'si, Bahreyn'de 377 vakadan 164'ü, Mısır'da 366 vakadan 68'i iyileşti.

Kaynak: AA

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