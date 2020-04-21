Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı
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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 660 bini geçti.

21.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:36
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 660 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 660 bin 45 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (95 bin 200), İspanya (82 bin 514), Çin (77 bin 123), ABD (72 bin 410), İran (60 bin 965), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (37 bin 409) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 13 bin 430 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 510 bin 595'e ulaşırken, virüs nedeniyle 172 bin 778 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 620 bin 232 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

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