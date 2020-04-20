Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti.

20.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:44
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 42 bin 201 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 114 ile İtalya, 20 bin 852 ile İspanya, 20 bin 265 ile Fransa, 16 bin 509 ile İngiltere, 5 bin 828 ile Belçika, 5 bin 209 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 706 ile Almanya takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 751), Brezilya (2 bin 845), Türkiye (2 bin 140), Kanada (1680), İsveç (1580) ve İsviçre (1429)"

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 644 bin 589 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 656 bin 361 vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

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