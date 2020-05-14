Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini geçti
14.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:32

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bin 254'e, vaka sayısı ise 4 milyon 479 bin 325'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 85 bin 488 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 33 bin 614 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 368 ile İtalya, 27 bin 321 ile İspanya, 27 bin 74 ile Fransa, 13 bin 551 ile Brezilya, 8 bin 903 ile Belçika, 7 bin 868 ile Almanya, 6 bin 854 ile İran, 5 bin 590 ile Hollanda, 5 bin 302 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Meksika (4 bin 220), Türkiye (3 bin 952), İsveç (3 bin 529), Hindistan (2 bin 564), Ekvador (2 bin 334), Rusya (2 bin 305), Peru (2 bin 169), İsviçre (1872), İrlanda (1497), Portekiz (1184), Romanya (1046), Endonezya (1043)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 682 bin 960 kişi iyileşirken, 2 milyon 496 bin 111 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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