Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 708 bin 503'e ulaştı.

En fazla can kaybı 611 bin 20 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 467 bin 706 ile Brezilya, 338 bin 13 ile Hindistan, 228 bin 146 ile Meksika, 184 bin 942 ile Peru, 127 bin 794 ile İngiltere, 126 bin 283 ile İtalya, 122 bin 660 ile Rusya, 109 bin 758 ile Fransa, 89 bin 808 ile Kolombiya ve 89 bin 510 ile Almanya izledi.

Türkiye'de ise 2 Haziran itibarıyla toplam 47 bin 768 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 172 milyon 572 bin 360 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 155 milyon 182 bin 972 kişi iyileşti.

Halen 13 milyon 620 bin 885 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 155 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 155 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Murat Boz Oğuzhan Koç
Spor Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 17:51:07. #1.13#

title