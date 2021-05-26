Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 501 bin 259'a ulaştı.

En fazla can kaybı 605 bin 208 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 452 bin 224 ile Brezilya, 311 bin 421 ile Hindistan, 221 bin 960 ile Meksika, 127 bin 739 ile İngiltere, 125 bin 501 ile İtalya, 119 bin 600 ile Rusya, 108 bin 879 ile Fransa, 88 bin 161 ile Almanya ve 85 bin 666 ile Kolombiya izledi.

Türkiye'de ise 25 Mayıs itibarıyla toplam 46 bin 621 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 168 milyon 572 bin 311 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 150 milyon 118 bin 596 kişi iyileşti.

Halen 14 milyon 952 bin 456 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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