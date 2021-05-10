Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,3 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,3 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 306 bin 723'e ulaştı.

En fazla can kaybı 595 bin 812 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 422 bin 418 ile Brezilya, 218 bin 985 ile Hindistan, 218 bin 985 ile Meksika, 127 bin 605 ile İngiltere, 122 bin 833 ile İtalya, 113 bin 326 ile Rusya, 106 bin 392 ile Fransa, 85 bin 321 ile Almanya ve 78 bin 792 ile İspanya izledi.

Türkiye'de ise 9 Mayıs itibarıyla toplam 43 bin 79 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 158 milyon 969 bin 62 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 136 milyon 510 bin 827 kişi iyileşti.

Halen 19 milyon 151 bin 512 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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