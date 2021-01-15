Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti

15.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:34
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 2 bin 407'ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 397 bin 994 ölümle ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 207 bin 160 ile Brezilya, 151 bin 954 ile Hindistan, 137 bin 916 ile Meksika, 86 bin 15 ile İngiltere, 80 bin 848 ile İtalya, 69 bin 313 ile Fransa, 63 bin 940 ile Rusya, 56 bin 538 ile İran, 53 bin 79 ile İspanya, 47 bin 491 ile Kolombiya, 45 bin 492 ile Almanya ve 45 bin 125 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de 14 Ocak itibarıyla 23 bin 495 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dün genelinde vaka sayısı 93 milyon 533 bin 715'e ulaşırken, virüs bulaşan 66 milyon 834 bin 935 kişi iyileşti. Halen 24 milyon 696 bin 373 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Muharrem İnce Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 08:38:37. #1.14#
title