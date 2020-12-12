Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti

12.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:05
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,6 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,6 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 601 bin 452'ye, vaka sayısı 71 milyon 451 bin 695'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 302 bin 762 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 180 bin 453 ile Brezilya, 142 bin 662 ile Hindistan, 113 bin 19 ile Meksika, 63 bin 506 ile İngiltere, 63 bin 387 ile İtalya, 57 bin 567 ile Fransa, 51 bin 727 ile İran, 47 bin 624 ile İspanya, 45 bin 893 ile Rusya ve 40 bin 606 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 49 milyon 652 bin 44 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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