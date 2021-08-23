Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 190 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 190 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 190 milyon 394 bin 86'sı iyileşti.

Hindistan'da 31 milyon 680 bin 626, ABD'de 30 milyon 472 bin 804 ve Brezilya'da 19 milyon 448 bin 816 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla, Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 708 bin 549 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 6 milyon 65 bin 321, Rusya'da 6 milyon 34 bin 867, İngiltere'de 5 milyon 56 bin 571, Arjantin'de 4 milyon 814 bin 20, Kolombiya'da 4 milyon 718 bin 500, İtalya'da 4 milyon 220 bin 924 ve İspanya'da 4 milyon 78 bin 846'ya ulaştı.

Dünya genelinde 17 milyon 921 bin 171 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 212 milyon 763 bin 176'ya ulaşırken, 4 milyon 447 bin 919 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Son dakika haberleri... Kabil'deki havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Son dakika haberleri... Kabil'deki havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Adem Murat Yücel Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Enner Valencia Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:45:07. #1.16#

title