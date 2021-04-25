Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 125 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 125 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 125 milyon 58 bin 132'si iyileşti.

ABD'de 25 milyon 342 bin 800, Hindistan'da 14 milyon 247 bin 192 ve Brezilya'da 12 milyon 766 bin 772 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 4 milyon 22 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 388 bin 8'e, İngiltere'de 4 milyon 193 bin 828'e, İtalya'da 3 milyon 382 bin 224'e, İspanya'da 3 milyon 163 bin 849'a, Almanya'da 2 milyon 893 bin 900'e Kolombiya'da 2 milyon 573 bin 657'ye, Arjantin'de 2 milyon 496 bin 277'ye, Polonya'da 2 milyon 439 bin 412'ye ulaştı.

Dünya genelinde 19 milyon 344 bin 298 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 147 milyon 520 bin 495'e ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 118 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Biden'in skandal 'soykırım' açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
Karantinayı ihlal eden çift, komşuları tarafından demir parmaklıklarla eve hapsedildi
Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!
Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Burak Sergen Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:31:16. #1.15#

title