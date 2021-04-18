Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 120 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 120 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 120 milyon 61 bin 762'si iyileşti.

ABD'de 24 milyon 909 bin 770, Hindistan'da 12 milyon 809 bin 643 ve Brezilya'da 12 milyon 344 bin 861 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de dün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 643 bin 734 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 326 bin 780'e, İngiltere'de 4 milyon 145 bin 810'a, Fransa'da 4 milyon 81 bin 14'e, İtalya'da 3 milyon 235 bin 459'a, İspanya'da 3 milyon 129 bin 234'e, Almanya'da 2 milyon 775 bin 200'e Kolombiya'da 2 milyon 457 bin 888'e, Arjantin'de 2 milyon 343 bin 808'e, Polonya'da 2 milyon 311 bin 145'e ulaştı.

Dünya genelinde 18 milyon 277 bin 259 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 141 milyon 364 bin 462'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 25 bin 441 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ryan Babel Fatih Terim Yılmaz Vural Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:34:07. #1.16#

title