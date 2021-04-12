Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 110 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 110 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 110 milyon 3 bin 250'si iyileşti.

ABD'de 24 milyon 480 bin 794, Hindistan'da 12 milyon 156 bin 529 ve Brezilya'da 11 milyon 880 bin 803 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 3 milyon 331 bin 411 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 272 bin 165'e, İngiltere'de 3 milyon 972 bin 29'a, İtalya'da 3 milyon 122 bin 555'e, İspanya'da 3 milyon 95 bin 922'ye, Almanya'da 2 milyon 683 bin 900'e Kolombiya'da 2 milyon 383 bin 785'e, Arjantin'de 2 milyon 233 bin 140'a, Polonya'da 2 milyon 197 bin 782'ye ulaştı.

Dünya genelinde 23 milyon 830 bin 338 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 136 milyon 785 bin 625'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 952 bin 37 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı