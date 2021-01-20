Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

20.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:24
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 69 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 69 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşanlardan 69 milyon 10 bin 966'sı iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 14 milyon 689 bin, Hindistan'da 10 milyon 244 bin 839, Brezilya'da 7 milyon 452 bin 47 ve Rusya'da 3 milyon 2 bin 26 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 277 bin 987 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 1 milyon 781 bin 917'ye, Kolombiya'da 1 milyon 754 bin 222'ye, Almanya'da 1 milyon 716 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 594 bin 768'e, İngiltere'de 1 milyon 558 bin 503'e, Meksika'da 1 milyon 237 bin 321'e, Polonya'da 1 milyon 197 bin 34'e, İran'da 1 milyon 131 bin 883'e ve Güney Afrika'da 1 milyon 117 bin 452'ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 351 bin 870 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 96 milyon 422 bin 495'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 59 bin 659 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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