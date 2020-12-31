Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti

31.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:22
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 59 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 59 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 59 milyon 19 bin 621 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 11 milyon 998 bin 794, Hindistan'da 9 milyon 860 bin 280, Brezilya'da 6 milyon 707 bin 781 ve Rusya'da 2 milyon 554 bin 340 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 30 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 78 bin 629 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Kolombiya'da 1 milyon 497 bin 180'e, İtalya'da 1 milyon 445 bin 690'a, Arjantin'de 1 milyon 426 bin 676'ya, Almanya'da 1 milyon 328 bin 200'e, Meksika'da 1 milyon 66 bin 771'e ve Polonya'da 1 milyon 36 bin 138'e ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 373 bin 647 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 83 milyon 208 bin 570'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 815 bin 302 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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