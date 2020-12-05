Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

05.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:22
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 46 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 46 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 46 milyon 1131 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 79 bin 888, ABD'de 8 milyon 664 bin 52, Brezilya'da 5 milyon 744 bin 369 ve Rusya'da 1 milyon 916 bin 396 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 281 bin 955'e, Kolombiya'da 1 milyon 240 bin 990'a ulaştı.

Türkiye'de 4 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 423 bin 142 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 18 milyon 904 bin 934 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 66 milyon 434 bin 150'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 528 bin 85 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

İlgili Haberler

(VARŞOVA-ARŞİV)- Polonya'da Korona Virüs Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti
(VARŞOVA-ARŞİV)- Polonya'da Korona Virüs Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti
Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı
Küresel Covid-19 vaka sayısı 65 milyonu aştı
HONG KONG - AsiaWorld-Expo alanına Kovid-19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyor
HONG KONG - AsiaWorld-Expo alanına Kovid-19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Başak Dizer İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Nacer Chadli Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 19:26:16. #1.15#
title