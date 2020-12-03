Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti

03.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:41
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 45 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 45 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 45 milyon 1637 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 973 bin 373, ABD'de 8 milyon 462 bin 434, Brezilya'da 5 milyon 698 bin 353 ve Rusya'da 1 milyon 859 bin 851 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 268 bin 358'e ve Kolombiya'da 1 milyon 225 bin 635'e ulaştı.

Türkiye'de 2 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 414 bin 141 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde halen tedavi altında 18 milyon 403 bin 143 kişi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 64 milyon 915 bin 422'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 500 bin 642 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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