Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu geçti

06.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:53
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 35 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 35 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 35 milyon bin 624 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 7 milyon 765 bin 966, ABD'de 6 milyon 341 bin 603, Brezilya'da 5 milyon 64 bin 344 ve Rusya'da 1 milyon 279 bin 169 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de 5 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 332 bin 379 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavisi sürenlerin sayısı 12 milyon 815 bini aştı

Öte yandan, tedavisi süren hasta sayısı 12 milyon 815 bin 49'a ulaştı. Tedavi görenlerin 12 milyon 725 bin 19'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, 90 bin 30 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor. Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 3 milyon 343 bin 701 kişiyle, aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

ABD'yi, 1 milyon 438 bin 52 ile Fransa, 520 bin 729 ile Hindistan, 472 bin 348 ile İtalya, 438 bin 834 ile Belçika, 404 bin 180 ile Rusya ve 388 bin 135 ile Brezilya izledi.

Türkiye'de 5 Kasım itibarıyla 43 bin 802 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 2 bin 564'ünü ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 49 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 239 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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