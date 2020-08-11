Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 13 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti
11.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:23

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 13 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 13 milyon 442 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (2 milyon 681 bin 49), Brezilya (2 milyon 118 bin 460), Hindistan (1 milyon 581 bin 640), Rusya (696 bin 681), Güney Afrika (411 bin 474), Şili (347 bin 342), Peru (324 bin 20), Meksika (322 bin 465), İran (286 bin 642), Pakistan (260 bin 764) ve Suudi Arabistan (253 bin 778) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 224 bin 970'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 20 milyon 195 bin 313'e ulaşırken, virüs nedeniyle 736 bin 810 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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