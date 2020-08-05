Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
05.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:47

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 12 milyon 25 bin 722 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke, sırasıyla ABD (2 milyon 500 bin 845), Brezilya (1 milyon 970 bin 767), Hindistan (1 milyon 325 bin 729), Rusya (669 bin 26), Güney Afrika (363 bin 751), Şili (338 bin 291), Peru (301 bin 457), Meksika (300 bin 254), İran (274 bin 932) ve Pakistan (254 bin 286) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 219 bin 506'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 18 milyon 837 bin 615'e ulaşırken, virüs nedeniyle 707 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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