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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti
09.07.2020 00:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:26

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 3 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 379 bin 450), Brezilya (1 milyon 117 bin 922), Hindistan (476 bin 554), Rusya (472 bin 511), Şili (271 bin 703), İran (209 bin 463), Peru (204 bin 748), İtalya (193 bin 640), Türkiye (187 bin 511) ve Almanya (182 bin 700) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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