Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 5 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 milyonu geçti
24.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:03

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 5 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 5 milyon 46 bin 272 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 20 bin 403), Brezilya (613 bin 345), Rusya (356 bin 429), Hindistan (258 bin 685), Şili (210 bin 570), İtalya (184 bin 585), Almanya (175 bin 700), İran (169 bin 160), Türkiye (162 bin 848) ve Peru (148 bin 437) oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 359 bin 372'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 479 bin 879 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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