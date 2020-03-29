Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 664 bini geçti
Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aşarken, salgın nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi de hayatını kaybetti.
29.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:21
Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 664 bini aşarken, salgın nedeniyle toplam 30 bin 890 kişi de hayatını kaybetti.
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Kaynak: Dunya.com