Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
10.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:58

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 101 bin 974'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 347 bin 309 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 262 bin 783 ile İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin 260 ile İngiltere, 198 bin 676 ile Rusya, 176 bin 658 ile Fransa, 171 bin 324 ile Almanya, 156 bin 61 ile Brezilya, 137 bin 115 ile Türkiye ve 106 bin 220 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 901 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (67 bin 702), Peru (65 bin 15), Hindistan (62 bin 939), Belçika (52 bin 596), Hollanda (42 bin 382), Suudi Arabistan (37 bin 136), Meksika (33 bin 460), İsviçre (30 bin 251), Pakistan (29 bin 465), Ekvador (29 bin 71), Portekiz (27 bin 406), Şili (27 bin 219), İsveç (25 bin 921), İrlanda (22 bin 760), Singapur (22 bin 460), Belarus (22 bin 52) ve Katar (21 bin 331)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 280 bin 451 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 441 bin 866 kişi iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 379 bin 657 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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