Dünya Genelinde Koronavirüsten İyileşen Kişi Sayısı 330 Bine Ulaştı T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Nisan tarihi açıklamasında son 24 saat içerisinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 264'e ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Nisan tarihi açıklamasında son 24 saat içerisinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 264'e ulaştığı bilgisini paylaşmıştı. Peki, dünya genelinde durum ne? Dünya genelinde Kovid-19 salgınından iyileşen kaç kişi var?

8 Nisan 2020 itibarıyla Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 812'e ulaştı, koronavirüsü yenenlerin sayısı 1846'a yükseldi. Dünya genelinde koronavirüs tablosuna baktığımızda ise 1,5 milyona yakın vakanın olduğu, 90 bine yakın ölümün gerçekleştiğini, 330 bin kişinin de tedavi edildiğini görüyoruz. Dünya genelinde koronavirüsü yenmeyi başaranların sayısı 9 Nisan 2020 tarihi itibarıyla tam olarak 329,876. İyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke tahmin edeceğiniz üzere hastalığın yayıldığı, geçtiğimiz günlerde karantinanın son erip yaşamın normale döndüğü Çin. Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya, Almanya, İran, İtalya, Amerika ve Fransa.

Microsoft'un Covid-19 izleyici, Google'ın Koronavirüs Covid-19 Haritası, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Koronavirüs Covid-19 Dünya Haritası ve elbette Dünya Sağlık Örgütü Coronavirus Covid-19 Dashboard üzerinden Türkiye ve Dünya genelinde koronavirüs vakaları anlık olarak takip edilebiliyor.

Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020