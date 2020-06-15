Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 8 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 8 milyonu geçti.

Koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 500 bin'e yaklaşırken, dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon sınırını geçti. Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde normalleşme süreci başlarken, Güney Amerika kıtasında ve Arap Yarımadası'nda vaka sayısının hızla yükseldiği gözlemlendi.

Kaynak: DHA