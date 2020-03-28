Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti.
28.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:04
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti. Ölüm sayısı 27 bin 862'ye ulaşırken virüsü yenenlerin sayısı ise 131 bin 826 olacak açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com