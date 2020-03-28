Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti. Ölüm sayısı 27 bin 862'ye ulaşırken virüsü yenenlerin sayısı ise 131 bin 826 olacak açıklandı.