Dünya Genelinde Koronavirüs Vaka Sayısı (5 Nisan 2020) T.C. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesapları üzerinden sürekli olarak Türkiye koronavirüs son durum bilgilerini paylaşıyor. Türkiye koronavirüs vaka sayısı, toplam test sayısı, iyileşen ve ölen sayısını güncel olarak öğreniyoruz.

T.C. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesapları üzerinden sürekli olarak Türkiye koronavirüs son durum bilgilerini paylaşıyor. Türkiye koronavirüs vaka sayısı, toplam test sayısı, iyileşen ve ölen sayısını güncel olarak öğreniyoruz. Peki, dünya genelinde corona vakaları ne durumda? İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka durumunu açıkladı.

T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, 5 Nisan 2020 itibarıyla test sayısında 20 bin aşıldı, iyileşen toplam hasta sayısı 1000'i geçti. Virüsün yayılmasını durdurmak için alınan tedbirlere her geçen yenileri ekleniyor. Son olarak 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi ve toplu taşıma araçları, pazarlar ve marketlere maske ile giriş zorunlu hale getirildi. Bu bağlamda zorlaşan maske temini için Cumhurbaşkanının talimatıyla ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı. Bir yandan da koronavirüsün tedavisinin bulunması için çalışmalar hızla sürüyor. Peki, dünya ne durumda?

İletişim Başkanlığı, 5 Nisan 2020 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile ilgili mevcut durumu "Türkiye'de şu ana kadar 181.445 test yapılmış olup, 27.069 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 574 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1042 hasta iyileşmiştir." şeklinde açıkladı ve bununla birlikte dünya geneli Koronavirüs mevcut durum tablosunu paylaştı.

05 Nisan 2020, saat 22: 00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:

Türkiye'de şu ana kadar toplam 181.445 test yapılmış olup, 27.069 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 574 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.042 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/Lf6mIq03y0

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 5, 2020