Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti Dünyanın ortak ve görünmez düşmanı haline gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastalananların sayısı 1 milyonu geçti.

Dünyanın ortak ve görünmez düşmanı haline gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastalananların sayısı 1 milyonu geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51 bin 485'e ulaştı.

31 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ilk vakanın ortaya çıkmasından bu yana 94 gün geçti. Virüs, 94 gün içerisinde 180 ülkeye yayıldı. Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 1 milyonu geçerken; 51 bin 485 kişinin de ölümüne neden oldu.

EN ÇOK VAKANIN BULUNDUĞU 5 ÜLKEDünyada en çok koronavirüslü vakanın bulunduğu ilk 5 ülke sırasıyla ABD, İtalya , İspanya, Almanya ve Çin oldu. ABD'de 236 bin 339 virüs tespit edilen vaka bulunurken; 5 bin 648 kişi de hayatını kaybetti. Hastalığın en çok can aldığı ülke olan İtalya'da 115 bin 242 vaka tespit edilirken; 13 bin 915 kişi de yaşamını yitirdi. İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da 110 bin 238 vaka tespit edildi ve 10 bin 096 kişi hayata gözlerini yumdu.

Virüsün yayılmasını neredeyse durma noktasına geldiği Çin'de, 82 bin 432 vaka tespit edilirken; 3 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Son olarak, 84 bin 600 kişi ile en çok vakaya sahip 4'üncü ülke olan Almanya, vaka sayısında Çin'i geçti. Almanya'da sadece 1,097 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA