Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri
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Koronavirüs, Brezilya, Dünya

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri

Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştı

28.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:44
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri

Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin ardı ardına aldığı önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi, drone görüntüleriyle ortaya çıktı. Budapeşte, Rio de Janeiro, Lizbon, Vilnius ve İstanbul'dan çekilen bu görüntüler, salgının şehirler üzerindeki sonuçlarını gözler önüne serdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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