Dünya genelinde Koronavirüs hurafeleri yüzlerce cana mal oldu
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Dünya genelinde Koronavirüs hurafeleri yüzlerce cana mal oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ortaya atılan yanlış bilgi ve hurafeler, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlercesinin de hastanelik olmasına neden oldu.

Dünya genelinde Koronavirüs hurafeleri yüzlerce cana mal oldu
12.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:41
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ortaya atılan yanlış bilgi ve hurafeler, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlercesinin de hastanelik olmasına neden oldu. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yapılan araştırmada, virüse karşı 'önlemler' adı altında ortaya atılan yanlış bilgiler paylaşıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yaklaşık 746 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, dünya genelinde ise 20 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yapılan araştırmada sadece virüsün değil, virüse karşı alınan 'yanlış önlemler' ve hurafeler nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı açıklandı. Söz konusu hurafeler arasında yüksek dereceli alkol, dezenfektan, Metanol, inek dışkısı ve deve idrarı tüketmek gibi sözde önlemler bulunuyor.

DEZENFEKTAN VE YÜKSEK DERECELİ ALKOL İÇEN 800 KİŞİ ÖLDÜ

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisindeki verilere göre, yüksek dereceli alkol ve dezenfektan içen 800 kişi hayatını kaybetti. Metanol içen 5 bin 800'ü aşkın kişi ise hastaneye kaldırıldı ve 60'ı görme kaybı yaşadı. Katar'da dezenfektan içen sağlıklı iki kişi ise zor kurtarıldı.

İNEK DIŞKISI, DEVE İDRARI…

Özellikle Hindistan'da inek dışkısı ve idrarının tüketilmesinin koronavirüse karşı etkili olduğu söylentileri yayıldı. Öte yandan, zehirli bir bitki olan tatuladan yapılma bir içeceği içen 5'i çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Suudi Arabistan'da deve idrarının limonla karıştırılmasının mucizevi bir etkisi olduğu ifade edilse de bu bilgilerin yanlış olduğu dergideki araştırmada defalarca vurgulandı.

YANLIŞ BİLGİLER EN ÇOK HİNDİSTAN, ÇİN, ABD VE İSPANYA'DA YAYILIYOR

Avustralya, Tayland ve Japonya'dan bilim insanlarının yaptığı araştırmada, salgından ziyade yanlış bilgi paylaşımının hızla arttığı ifade edildi. 87 ülke üzerinde yapılan araştırmada 2 bin 300 içeriğin yüzde 87'sinin virüs hakkında yanlış bilgiler ve tavsiyeler içerdiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan sözde önlemlerin insanlar için tehlikeli ve ölümcül olabileceğinin altını çizerek hükümetleri ve uluslararası kuruşları yanlış bilgilerle mücadelede daha etkin rol oynamaya çağırdı.


- Hindistan

Kaynak: DHA

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