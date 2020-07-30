Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 4 günde 1 milyon arttı
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 4 günde 1 milyon arttı

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısında bilanço ağırlaşırken, son 4 günde dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon arttı.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 4 günde 1 milyon arttı
30.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:45
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19)  tespit edilen kişi sayısında bilanço ağırlaşırken, son 4 günde dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon arttı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün etkisini sürdürmesi nedeniyle son 4 gün içerisinde dünya genelinde 1 milyon kişide koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 17 milyon 218 bin 146 kişiye yükselirken bugüne kadar 670 bin 955 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 10 milyon 729 bin 789'a yükseldi.


- Çin

Kaynak: DHA

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