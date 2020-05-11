Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 283 bin 877'ye yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 283 bin 877'ye yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 283 bin 877'ye yükseldi
11.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:34

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 181 bin 218'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 181 bin 218'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 493 bin 492'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 621'e yükselirken; vaka sayısı da 264 bin 663'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 219 bin 70 olurken, 30 bin 560 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 171 bin 879'a çıkarken; 7 bin 569 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 176 bin 970 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 380 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e yükselirken, hasta sayısı 219 bin 183 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 640'A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 640'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 107 bin 603'e çıktığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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