Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 276 bin 253'e yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 276 bin 253'e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 276 bin 253'e yükseldi
09.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:38

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 276 bin 253'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 15 bin 500'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 276 bin 253'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 15 bin 500'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 387 bin 259'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 299'a yükselirken; vaka sayısı da 260 bin 117'ye çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 217 bin 185 olurken, 30 bin 201 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 170 bin 588'e çıkarken; 7 bin 510 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 176 bin 79 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 230 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e yükselirken, hasta sayısı 211 bin 364 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 541'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 541'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 104 bin 691'e çıktığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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