Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 270 bin 740'a yükseldi
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 270 bin 740'a yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 270 bin 740'a yükseldi
08.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:30

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 270 bin 740'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 917 bin 991'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 270 bin 740'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 917 bin 991'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 344 bin 265'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 70'e yükselirken; vaka sayısı da 256 bin 855'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 215 bin 858 olurken, 29 bin 958 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 169 bin 430'a çıkarken; 7 bin 392 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 174 bin 791 kişide virüs tespit edildiği ve 25 bin 987 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 615'e yükselirken, hasta sayısı 206 bin 715 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 486'YA ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 486'ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 103 bin 135'e çıktığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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